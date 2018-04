Die Danske Bank Analystin Aila Mihr geht davon aus, dass die geopolitischen Entwicklungen für das Paar in der kommenden Woche von Bedeutung sein werden. EUR/USD Analyse "Dieser Woche hat in Bezug auf G4 Veröffentlichungen neben dem CPI aus Großbritannien und Japan nicht viel zu bieten und so werden die Entwicklungen rund um Russland/Syrien im Mittelpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...