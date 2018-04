Die Bechtle AG ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland und hat seinen Hauptsitz in Neckarsulm. In den letzten Jahren baute das Unternehmen aus Baden-Württemberg bereits seine Marktanteile aus und lies damit den deutschen Markt für IT-Technologie hinter sich. Dies soll auch im Jahr 2018 erneut so geschehen und damit könnte die Vision 2020 von Bechtle immer näher rücken!Auch aus diesem Grund und dem aktuellen Kursniveau der Aktie, scheint ein Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...