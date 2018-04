Aus dem Börsenbrief im Sinne des Börse Social Network Club. http://www.boerse-social.com/gabb Sanochemia: dunkle Wolken im Moment. Sanochemia darf laut Adhoc vom 12.4.2018 einzelne Arzeimittel nicht mehr selbst herstellen und auch die Qualitätsprüfung nicht mehr vornehmen. Unbefriedigend ist, dass wenig Aussage in dieser Adhoc steckt. Welche Medikamente es betrifft, welchen Grund das hat, wie dieser Grund beseitigt werden kann, und was das für Auswirkungen auf das Ergebnis haben könnte. Ich weiss schon, so eine sensible Sache hängt man nicht an die große Glocke. Aber wir Aktionäre hätten bitte schon gern weitergehende Informationen. Schlimm für uns Aktionäre ist das allemal, das zarte Pflänzchen Kursexplosion ist eh...

Den vollständigen Artikel lesen ...