Die Euro-Zone dürfte in diesem Jahr um gut 2,3 Prozent wachsen, schrieben die Experten der Scotiabank in einem täglichen Marktkommentar. Die Prognose ist jedoch um 0,1 Prozent tiefer als zuvor und die erste Abwärtsrevision seit über einem Jahr. Wichtige Zitate: Die Inflation sehen wir in diesem und nächstem Jahr bei 1,5 Prozent und damit knapp unter ...

