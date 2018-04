Der USD/CHF zieht sich am Montag nach einem erfolglosen Test des charttechnischen Widerstands um 0,9640 zurück. Der Greenback kollabierte daraufhin zurück unter 0,9600. In der Spitze fiel das Paar auf 0,9577 und damit auf den tiefsten Stand seit Donnerstag. In den letzten Stunden notierte das Paar seitwärts und konsolidierte seine Verluste unter 0,9600. ...

