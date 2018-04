Die Würfel-, Stift- und Scheibenschneidemaschine KUJ V mit der Seriennummer 1000 geht nach Russland, an die renommierte Supermarktkette Azbuka Vkusa. Die in Moskau und St. Petersburg weit verbreitete Kette für den gehobenen Bedarf stellt in der eigenen Fabrik Freshcut-Produkte und Delikatessen her. Damit liefert KRONEN eine weiteres Modell der KUJ-Serie nach Russland: In keinem anderen...

Den vollständigen Artikel lesen ...