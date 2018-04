Gewerkschafter fühlen sich erpresst, die Politik brüskiert: PSA-Chef Tavares erhöht bei der Opel-Sanierung den Druck. Es drohen weitere Einschnitte.

In der Welt von Carlos Tavares führt zu viel Geduld und Zurückhaltung zielstrebig ins Verderben. Der Chef des französischen Autokonzerns PSA (Peugeot, Citroën, Opel) ist ein Anhänger der natürlichen Auslese. Wer im harten Wettkampf der Autobauer überleben will, müsse "darwinistisch sein", erklärte der Portugiese mit französischem Pass Anfang März. Seine Unternehmensphilosophie lässt sich dabei auf eine simple Formel verkürzen: "maximaler Druck".

Und genau diese Härte bekommt jetzt Opel zu spüren. Denn Tavares und PSA erhöhen massiv den Druck auf die defizitäre deutsche Tochter, die seit August 2017 den Franzosen gehört. Am Montag hätte eines der obersten Führungsgremien von PSA eigentlich die angedachte Investition zum Produktionsstart eines neuen Geländewagens am Standort Eisenach in Thüringen absegnen sollen. Doch die Pläne liegen auf Eis.

PSA will nur investieren, wenn das Werk auch wettbewerbsfähig produzieren kann. Und diese Bedingung sehen die Franzosen aktuell als nicht erfüllt an. Sie drängen die Arbeitnehmervertreter daher auf Zugeständnisse. IG-Metall und Betriebsrat lehnen aber einen Lohnverzicht für die rund 19.000 Opel-Beschäftigten in den deutschen Werken strikt ab.

Die Lage ist vertrackt, die Bundesregierung alarmiert. Bei einem Krisentreffen am Montagnachmittag in Berlin wollten hochrangige Politiker zwischen den Fronten vermitteln. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte geladen.

Erschienen sind Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), IG-Metall-Chef Jörg Hofmann und Vertreter des Opel-Betriebsrats. Einer fehlte aber ...

