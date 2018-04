Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen freundlich und tendiert im frühen Handelsgeschäft fester. Unterstützung erhält der Markt einerseits von der Wall Street, die am Montag von starken Quartalsergebnisse von Firmen angetrieben wurde, und andererseits von guten Konjunkturdaten aus China. Von Seiten der Schweizer Unternehmen gibt es allerdings nur wenige kursrelevanten Nachrichten. Entsprechend fehlt es von dieser Seite an entscheidenden Impulsen.

Schwindende Sorgen um eine Eskalation des Konfliktes in Syrien liessen die Marktteilnehmer zu Wochenbeginn wieder in den "Risk-on-Modus" zurückkehren, meinte ein Händler. Die Anleger würden ihren Blick wieder auf die Quartalsabschlüsse der US-Firmen zuwenden, von denen bisher die Mehrheit die Erwartungen übertroffen hat. Angesichts der boomenden US-Wirtschaft sähen die Perspektiven für die Unternehmen weiter verheissungsvoll aus, was der Wall Street Schub geben dürfte, so der Experte weiter.

Unterschwellig dürften die Marktteilnehmer aber vorsichtig bleiben, wohlwissentlich, dass die Vorzeichen auf Grund von Tweets des US-Präsidenten Donald Trump an den Aktienmärkten schnell wieder rot werden können. So beschuldigte Trump gestern einmal mehr China eines Abwertungsspiels seiner Währung. Im Zusammenhang mit Währungsinterventionen befindet sich auch die Schweiz auf der Beobachtungsliste der USA.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,11 Prozent höher bei 8'736,12 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...