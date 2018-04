"Ich hätte mir nie gedacht, dass das das Ende meiner Karriere sein wird", sagte der angeklagte Tennismanager Ronnie Leitgeb am Dienstag am Wiener Straflandesgericht. Dort wird der Strafprozess in der Causa "Villa Esmara" wiederholt. "Ich stehe heute da, und habe zwölf Jahre meines Lebens verloren", führte Leitgeb aus.Zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...