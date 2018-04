Wieviel Flexibilität lässt das Arbeitszeitgesetz zu? Genug, meint der Jurist Rudolf Buschmann und warnt vor einer Lockerung. Arbeitgeber müssten sogar viel stärker darauf achten, dass Mitarbeiter nicht zu viel arbeiten.

Die Debatte um das Arbeitszeitgesetz ist neu entflammt. Handwerk und Arbeitgeber fordern eine Lockerung. Was halten Sie davon?Ich sehe keinen Anlass zu einer Änderung. Flexibilisierung bedeutet nicht automatisch, dass ein Eingriff ins Arbeitszeitgesetz nötig wird. Man kann die Arbeitszeit auf zweierlei Arten flexibilisieren. Geredet wird aber nur über die, die den Arbeitgebern nützt. Höhere Flexibilität für Arbeitgeber gibt es in gewissem Maße schon nach Paragraph 12 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes, der die sogenannte Abrufarbeit regelt. Auch flexible Arbeitseinsätze im Interesse des Unternehmens sind möglich. Und eine Flexibilisierung im Sinne der Arbeitnehmer ist im Rahmen des jetzigen Gesetzes bereits möglich.

Das bietet allerdings nur Lösungen, die nicht an der Ruhezeit von elf Stunden zwischen zwei Einsätzen rütteln. Dabei haben manche Arbeitnehmer zum Beispiel den Wunsch, abends noch etwas im Homeoffice zu machen, um so Beruf und Familie besser zu vereinen. Was bleibt da an Möglichkeiten?Flexibilisierung ist nicht verboten. Es gibt zum Beispiel Gleitzeit. Die erweiterte Gleitzeit bietet sogar einen noch kürzeren Kernarbeitszeitrahmen. Die Maßgabe ist dabei, dass die gesetzlichen Vorschriften nicht überschritten werden. Ansonsten sehe ich auch, dass in vielen Betrieben die Steuerung gar nicht mehr durch starre Arbeitszeiten erfolgt, sondern es werden Ziele ausgegeben. Das ändert alles nichts daran, dass die bestehenden Vorschriften kontrolliert werden müssen. Gerade zum Thema Vertrauensarbeitszeit hat das Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung bekräftigt, dass der Arbeitgeber die Arbeitszeiten kontrollieren und gegebenenfalls entsprechende Daten erheben muss. Im vorliegenden Fall hatte ein Arbeitgeber gesagt, er wisse nicht und wolle auch nicht wissen, wie lange gearbeitet wird. Damit kam er nicht durch.

Kritiker einer Lockerung fürchten, es gehe letztlich um Mehrarbeit. Wie weit ist das jetzige Gesetz mit zehn Stunden maximal zulässiger Arbeitszeit pro Tag von der äußersten ...

