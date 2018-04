Strassburg - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in seiner Rede im EU-Parlament die europäische Demokratie als "unsere Trumpfkarte" gelobt. Er mahnte aber auch die EU zu Reformen an.

"Bis Ende der Legislaturperiode 2019 müssen wir spürbare Ergebnisse einfahren", sagte Macron am Dienstag in Strassburg. So müsse etwa die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion vorangetrieben werden.

Auch müsse die "giftige Debatte" über den Umbau des Asylrechts und die Umverteilung von Flüchtlingen gelöst werden. So könnten Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, finanziell besser unterstützt werden, schlug er vor.

Insgesamt habe sich Europa in den letzten Jahrzehnten bewährt und müsse deshalb gegen Angriffe und Populisten und autoritären Regimen verteidigt werden, sagte Macron. "Die Europäische Demokratie ist angesichts der Wirren ...

