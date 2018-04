Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag unterm Strich nur wenig verändert. Nachdem er am Morgen an die deutlichen Kursgewinne vom Vortag anknüpfen konnte, musste er im Mittagshandel zum US-Dollar die frühen Gewinne wieder abgeben. Zuletzt wurde ein Euro bei 1,2374 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Dienstag dagegen zu und kletterte zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit der Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank. Am Mittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,1907 Franken um. Auch der US-Dollar erzielte zum Franken Gewinne. Er kostet am Dienstag-Mittag 0,9623 Schweizer Franken.

Am späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...