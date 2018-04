Landwirtschaftsministerin Klöckner macht Ernst mit einem Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Doch es gibt Ausnahmen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will die Anwendung des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat in privaten Gärten, öffentlichen Grünanlagen wie Parks und Sportplätzen, am Wasser und in Naturschutzgebieten verbieten. In der Landwirtschaft soll die Anwendung eingeschränkt werden, sagte Klöckner am Dienstag in Berlin.

Ein Verordnungsentwurf dazu gehe nun in die Ressortabstimmung, kündigte Klöckner an. In Privatgärten dürften dann nur noch Profis mit Sachkundenachweis glyphosathaltige Mittel anwenden, wenn es nachweislich notwendig sei. In der Landwirtschaft werde der Einsatz künftig nur noch erlaubt sein, wo es Rückzugsräume etwa für Vögel gibt oder wenn beispielsweise erosionsgefährdete Böden nicht mechanisch behandelt werden könnten.

In den vergangenen Tagen hatte es Verwirrung um den Kurs der neuen Landwirtschaftsministerin beim Thema Glyphosat gegeben. Heute stellte sie klar, sie wolle sich an den Koalitionsvertrag halten. Darin steht, man werde mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden. Von einem konkreten Datum ist nicht die Rede. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) pocht wie ihre Vorgängerin Barbara ...

