Mit Beginn der Bilanzsaison rücken die geopolitischen Sorgen in den Hintergrund. Für die US-Aktienindizes geht es am Dienstag aufwärts.

Die sprudelnden Gewinne der US-Konzerne haben am Dienstag die Anleger an die Wall Street gelockt. Der Dow Jones stieg zeitweise um rund ein Prozent auf 24.801 Punkte. Der S&P 500 und der Nasdaq-Composite legten um 0,7 und 0,8 Prozent zu. Dank der Steuersenkungen von Präsident Donald Trump dürften die US-Unternehmen im ersten Quartal so gut wie seit sieben Jahren nicht mehr abgeschnitten haben.

Mit Beginn der Bilanzsaison rückten laut Händlern die geopolitischen Sorgen und auch der schwelende Handelsstreit mit China in den Hintergrund. Unterstützt wurden die Kurse von guten Daten vom US-Immobilienmarkt. So zog die Zahl der Neubauten in den USA im März an.

Zu den größten Gewinnern zählten Netflix mit einem Kursgewinn von über sieben Prozent auf 330 Dollar. Das Filmportal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...