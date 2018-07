TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den meisten Börsen in Ostasien hat sich am Dienstag eine positive Tendenz durchgesetzt. Vielerorts trieben optimistische Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison die Kurse nach oben. Nach Meinung von Beobachtern wird der Handelsstreit die Unternehmensergebnisse im zweiten Kalenderquartal noch nicht negativ beeinflusst haben.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent auf 22.197 Punkte. Die japanischen Aktien profitierten davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar nochmals etwas nachgegeben hatte. Der Dollar kostete gut 111 Yen; am Montag um die gleiche Zeit waren es etwa 110,50 Yen. Gesucht waren Bankenwerte ebenso wie Konjunkturzykliker. Unter anderem stiegen Mitsubishi UFJ Financial um 1,2 Prozent und Mizuho Financial Group um 0,3 Prozent. Yaskawa Electric verbesserten sich um 6,4 Prozent und Sumitomo Metal Mining um 2,6 Prozent.

In Schanghai fiel der Composite-Index zeitweise in negatives Terrain, nachdem die Inflation im Juni auf Jahressicht etwas stärker als erwartet gestiegen war. Im späten Handel fand der Index jedoch zurück ins Plus und schloss 0,4 Prozent höher. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Geschäft ebenfalls 0,4 Prozent. Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bremsten den Index. Die am Montag gesuchten Tencent verloren nun 2 Prozent. Sunny Optical gaben um 1,7 Prozent nach und AAC Technologies um 1,2 Prozent. In Taiwan fielen die Aktien des Sunny-Wettbewerbers Largan um 1,6 Prozent, nachdem sie am Montag den höchsten Stand seit November erreicht hatten.

Im australischen Sydney gaben die Kurse im Schnitt 0,4 Prozent nach. In Australien ist das Verbrauchervertrauen die vierte Woche in Folge zurückgegangen, wie eine Umfrage von ANZ-Roy Morgan ergeben hat. Auch der von der NAB ermittelte Geschäftsklimaindex ist im Juni verglichen mit Mai zurückgegangen.

Aktienrückkauf und höhere Softbank-Beteiligung beflügeln Yahoo Japan

Yahoo Japan sprangen um 11,4 Prozent nach oben. Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank kauft für 2 Milliarden US-Dollar einen Anteil an dem Internetportal. Die ehemalige Muttergesellschaft Altaba, bekannt unter ihrer früheren Firmierung Yahoo Inc, gibt für 3,26 US-Dollar je Aktie ein Drittel ihrer Beteiligung ab. Softbank ist nach japanischem Recht nun dazu verpflichtet, den übrigen Aktionären von Yahoo Japan eine Pflichtofferte zu unterbreiten. Allerdings läuft auch ein Aktienrückkaufprogramm von Yahoo Japan für über 600 Millionen Aktien.

Die Aktien der japanischen Raffineriebetreiber Idemitsu Kosan und Showa Shell verteuerten sich um 13 und 9,6 Prozent. Die beiden Unternehmen werden sich im April kommenden Jahres zusammenschließen mit dem Ziel, in Asien zu expandieren. Auf dem heimischen Markt dürfte das fusionierte Unternehmen über eine größere Preissetzungsmacht verfügen.

Aktien des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor büßten in Hongkong 5,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte im Juni einen Absatzrückgang verbucht.

Nachdem Xiaomi am Montag ein enttäuschendes Börsendebüt erlebt hatte, stiegen die Aktien des chinesischen Smartphoneherstellers an ihrem zweiten Handelstag in Hongkong um gut 11 Prozent. Im Sog von Xiaomi stiegen in Shenzhen die Aktien von All Winner Technology und Shandong Gettop Acoustic um 10 bzw 7,3 Prozent.

An den Rohstoffmärkten setzten die Preise ihren Anstieg am Dienstag im asiatisch dominierten Handel fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die wieder gestiegene Risikofreude der Akteure. Auch Produktionsausfälle in Libyen und Venezuela stützten die Ölpreise. Der Preis für ein Barrel der global gehandelten Ölsorte Brent stieg um 0,8 Prozent auf 78,67 Dollar.

Der Goldpreis kam leicht zurück, was Beobachter mit der Erholung des Dollar erklärten. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.257 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.258,10 -0,44% +3,18% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.196,89 +0,66% -2,50% 08:00 Kospi (Seoul) 2.294,16 +0,37% -7,02% 08:00 Schanghai-Comp. 2.827,44 +0,44% -14,53% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.646,37 +0,01% -19,16% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.799,06 +0,39% -4,08% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.756,89 +0,34% +1,07% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.262,51 +1,04% -5,12% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.679,29 +0,40% -6,91% 11:00 BSE (Mumbai) 36.162,61 +0,83% +6,95% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1750 +0,0% 1,1749 1,1754 -2,2% EUR/JPY 130,56 +0,3% 130,22 129,89 -3,5% EUR/GBP 0,8859 -0,1% 0,8865 0,8840 -0,4% GBP/USD 1,3262 +0,1% 1,3253 1,3296 -1,9% USD/JPY 111,11 +0,2% 110,84 110,51 -1,3% USD/KRW 1116,18 +0,2% 1113,57 1111,46 +4,6% USD/CNY 6,6136 -0,0% 6,6161 6,6218 +1,6% USD/CNH 6,6231 +0,0% 6,6229 6,6318 +1,7% USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8482 7,8488 +0,5% AUD/USD 0,7465 +0,0% 0,7462 0,7459 -4,5% NZD/USD 0,6841 +0,1% 0,6836 0,6836 -3,6% Bitcoin BTC/USD 6.675,01 -1,7% 6.793,49 6.773,73 -51,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,22 73,85 +0,5% 0,37 +24,9% Brent/ICE 78,67 78,07 +0,8% 0,60 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,64 1.257,77 -0,1% -1,14 -3,6% Silber (Spot) 16,08 16,10 -0,1% -0,01 -5,0% Platin (Spot) 849,50 850,75 -0,1% -1,25 -8,6% Kupfer-Future 2,85 2,84 +0,2% +0,01 -14,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 03:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.