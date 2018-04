New York - Der jüngste Optimismus geht am Dienstag an der Wall Street weiter. Befeuert von der anlaufenden Berichtssaison stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,05 Prozent auf 24'830,49 Punkte und damit auf sein höchstes Niveau seit vier Wochen. Rückenwind gab dem New Yorker Aktienmarkt auch eine im März überraschend stark gestiegene Industrieproduktion in den USA. Geopolitische ...

