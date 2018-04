Der USD/CHF wird heute hauptsächlich durch die aktuelle Stimmung der Märkte getrieben und hinzu kommt das zunehmende Kaufinteresse gegenüber dem US-Dollar. Der Swissy wird nun in der Nähe des 2-Wochenhoch, 20 Pips über dem 200-Perioden-MA gehandelt. Der USD/CHF Tagesgewinn beträgt am Dienstag 0,49 % bei 0,9646, da die US Dollar Bullen das Ruder übernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...