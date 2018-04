Die Bauverbände und die Gewerkschaft haben die Tarifgespräche ergebnislos abgebrochen. Nun soll Wolfgang Clement als Schlichter eine Lösung finden.

Nach den Streiks in Kitas und an Flughäfen nun auch ein Arbeitskampf auf dem Bau? Und das in einer der größten Boomphasen der Branche seit Jahren?

Noch ist es nicht so weit. Doch die Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten am Bau sind festgefahren. Die beiden Arbeitgeberverbände ZDB und HDB und die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) erklärten die Gespräche am Dienstag für gescheitert.

"Wir brauchen eine kräftige prozentuale Erhöhung. Dazu sind die Arbeitgeber aber trotz hervorragender Baukonjunktur nicht bereit gewesen", sagte der stellvertretende IG-Bau-Bundesvorsitzende und Verhandlungsführer Dietmar Schäfers.

Jetzt soll ein früherer Bundeswirtschaftsminister den Knoten durchschlagen. Beide Seiten riefen Wolfgang Clement als Schlichter an. Erst wenn dem einstigen SPD-Politiker innerhalb von 14 Tagen nach Beginn ...

