Das Minus von 1,2 Prozent bei der Netflix-Aktie im gestrigen US-Handel lässt erahnen, dass viele Anleger mit einer gewissen Sorge auf die Zahlen des ersten Quartals geblickt haben. Schließlich hatte der Streaming-Dienst selbst die Messlatte Mitte Januar extrem hoch gelegt. 6,35 Millionen Neukunden waren damals für das Startquartal prognostiziert worden, was deutlich über den Markterwartungen lag. Doch alle Sorgen erwiesen sich letztlich als unbegründet. Nach Börsenschluss veröffentlichte Netflix seine Zahlen: 7,4 Millionen neue Kunden sind es letztlich geworden. Weltweit nutzen mittlerweile über 125 Millionen Menschen die Dienste des US-Konzerns. Doch das Ende der Fahnenstange soll das längst noch nicht sein. Trotz einer gewissen Sättigung auf dem Heimatmarkt will der Serien-Spezialist im laufenden Quartal netto weitere 6,2 Millionen Kunden für sich gewinnen. Auch das liegt wieder klar über den Schätzungen der Analysten, die im Konsens bislang von "nur" 5,6 Millionen ausgegangen waren. Da Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahresquartal mit gut 40 respektive 60 Prozent wuchsen, was zumindest den Erwartungen entsprach, konnte die Aktie heute im europäischen Handel ein Plus von über sieben Prozent verbuchen. Auch der US-Handelsstart fiel entsprechend sehr erfreulich für die Netflix-Aktionäre aus. Ein neues Allzeithoch rückt damit in greifbare Nähe. Kein Wunder also, dass auch viele wikifolio-Trader ...

