Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Während das neue Börse Social Magazine, für das wir fast die Hälfte des Umfangs dem Thema Zertifikate gewidmet haben, gerade in Druck ist (am 26.4. ist Zertifikate Award Austria, das Magazine wird davor in der Post sein), ist gestern die Arbeit für die nächste Ausgabe losgegangen. Davor aber noch einmal zurück zu den Zertifikaten und zum vergangenen Wochenende: Die Raiffeisen Centrobank war als einziger österreichischer Produkte-Emittent auf der Anlegermesse "Invest" vertreten. Die Stuttgarter Invest ist ja für private und institutionelle Anleger die Leitmesse der Finanzbranche rund um Anlagethemen im deutschsprachigen Raum. Philipp Arnold hielt zum Thema...

Den vollständigen Artikel lesen ...