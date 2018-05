Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts033/02.05.2018/15:20) - Der Verein Cyber Security Austria und das Abwehramt suchen im Rahmen der Cyber Security Challenge Austria heuer bereits zum 7. Mal nach jungen IT-Talenten. Im letzten Jahr gelang es den Veranstaltern über 600 Teilnehmer für diese IT-Talentsuche zu begeistern. Mit dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dem Bundesministerium für Inneres sowie der Stadt Wien tragen maßgebliche Institutionen Österreichs zum Ablauf der Challenge sowie zu den Erfolgen des Team Austrias bei der EuropeanCyberSecurityChallenge bei. Die Cyber Security Challenge wurde ins Leben gerufen, um junge Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Damit sollen den Jugendlichen berufliche Perspektiven aufgezeigt und gleichzeitig für die österreichische Wirtschaft jene Cyber-Security-Experten herangebildet werden, die sie so dringend braucht. Doch die Cyber Security Challenge ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch eine Plattform, wo sich fähige Jugendliche und zukünftige Arbeitgeber treffen bzw. wo sich ein tragfähiges Netzwerk für Österreichs Sicherheit im Cyberspace heranbildet. Neu ist, neben den klassischen - sehr anspruchsvollen - Bewerben für Schüler und Studenten, diesmal die offene Klasse - Österreichische Staatsmeisterschaft, an der jeder Interessierte sein Können zeigen kann. Dabei können nicht nur Jugendliche, sondern auch die besten Österreichs ihr Können bei zahlreichen Herausforderungen in den Kategorien Web, Crypto, Reverse Engineering, Exploitation und Forensik und anderen unter Beweis stellen. Einsteiger Challenge Level1 Jede Spitze braucht auch eine stabile Basis - weshalb heuer zum zweiten Mal eine eigene Starter-Challenge durchgeführt wird, die es interessierten Lehrern und Schülern ermöglicht, erste Erfahrungen mit SecurityChallenges und Hacking-Competitions zu machen. Die Level1 wurde für alle Einsteiger, Interessierte sowie Lehrer und Jugendliche entwickelt, die sich dem Thema "hacking" ohne Vorkenntnisse annähern wollen. Center of Excellence - CoE Die 25 besten Schüler und Studenten jedes Jahrgangs werden zudem in das Center of Exzellenz eingeladen, wo sie nicht nur während des Wettbewerbs, sondern auch das ganze Jahr über mit Aufgaben, Exkursionen in Firmen und zu Security-Events und Team-Building-Maßnahmen in ihrer Entwicklung gefordert und gefördert werden. Für die Challenge & Staatsmeisterschaft sowie die Level 1 können sich alle Interessierten online ab sofort auf der eigens eingerichteten Website http://www.verbotengut.at anmelden. (Ende) Aussender: Cyber Security Austria Ansprechpartner: Joe Pichlmayr Tel.: +43 1 58995-0 E-Mail: office@cybersecurityaustria.at Website: www.cybersecurityaustria.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180502033

