Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag mit deutlichen Gewinnen beendet. Der Handel hatte bereits klar höher eröffnet und bewegte sich dann während längerer Zeit seitwärts; mit der starken Eröffnung an der Wall Street legten dann aber die hiesigen Indizes nochmals deutlich zu. Der wichtigste Schweizer Aktienindex SMI schloss gar über der Marke von 8'800 Punkten, was zuletzt am 20. März der Fall gewesen war. Für Impulse am Morgen sorgten laut Händlern positive Wachstumssignale aus China. Der Konflikt im Handel mit den USA habe die gute Dynamik und gesunde Entwicklung in China "nicht dämpfen können", hiess es.

Am Nachmittag beflügelte dann aber vor allem die positive Stimmung an der Wall Street den hiesigen Markt. Die US-Berichtssaison habe sowohl bei den Banken als auch bei einigen Technologie-Titeln wieder für Kauflaune gesorgt, was dann auch über den Atlantik geschwappt sei, meinte ein Händler. Dass das bereits die grosse Wende am Aktienmarkt ist, bezweifeln allerdings die meisten Marktteilnehmer. Die Wahrscheinlichkeit weiterer kurzfristiger Gewinnmitnahmen sei durch die jüngsten Entwicklungen in Syrien jedenfalls nicht gebannt, meinte einer.

Der Swiss Market Index (SMI) beschloss den Tag 1,07 Prozent höher auf 8'820,04 Punkten knapp unter Tageshoch. ...

