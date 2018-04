Zug - Das in der Schweiz ansässige Startup eLocations will den Listings-Markt für Gewerbeimmobilien disruptieren und die teuersten Einkaufstrassen weltweit, wie Bahnhofstrasse, New Bond Street, 5th Avenue und Canton Road auf die Blockchain bringen. Das global tätige Prop-Tech-Startup hat eine erste Finanzierungsrunde mit einem Betrag von 1 Million Schweizer Franken abgeschlossen. Möglich wurde der Erfolg dank unabhängigen privaten, global tätigen Immobilienspezialisten aus Grossbritannien, der Schweiz und Österreich.

Mieten, Schlüsselgelder und Immobilienverkaufspreise - nichts ist so undurchsichtig wie der gewerbliche Immobilienmarkt. Vor allem, wenn es um Retailimmobilien in den teuersten Einkaufsstrassen und Shoppingzentren geht. Genau das will die Zuger PropTech-Firma eLocations ändern. Ihre Plattform und Technologie bringt all diese Marktteilnehmern mehr Transparenz, steigert die Effizienz und schafft Mehrwert. Dies gilt für Vermieter, Mieter, Investoren, Verkäufer und Makler.

Das Unternehmen kommentiert die erfolgreiche Finanzierungsrunde: «Wir freuen uns, dass wir unser Ziel von 1 Million Schweizer Franken übertroffen haben und unsere Finanzierungsrunde offiziell abschliessen konnten.» Man freue sich vor allem darüber, dass sich erfolgreiche und sehr erfahrene Investoren der Mission von eLocations anschliessen, nämlich eine Revolution des gewerblichen Immobilienmarktes herbeizuführen. «Unser Ziel ist es, die Industrie aufzumischen und das wahre Potenzial der Blockchain-Technologie zu entfesseln», ...

