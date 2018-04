Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) gab am Mittwoch bekannt, dass rund 44 Prozent ihrer Aktionäre die erstmals angebotene Möglichkeit, ihre Dividende in Form von Aktien zu erhalten, wahrgenommen haben. Der Bezugspreis je neuer Aktie lag bei 9,92 Euro. Insgesamt werden 1.948.501 neue Aktien ausgegeben. Die Barausschüttung der Dividende von 0,64 Euro pro Aktie in Höhe von insgesamt 43,9 Millionen ...

