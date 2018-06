FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vonovia-Aktionäre haben von der Wahlmöglichkeit einer Aktiendividende reichlich Gebrauch gemacht. 40,9 Prozent der Aktionäre haben sich für eine Aktiendividende gegenüber einer Bardividende entschieden, teilte der im DAX notierte Wohnimmobilienkonzern mit. Dementsprechend werde Vonovia rund 6,98 Millionen neue Aktien ausgeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 14. Juni 2018 den Depots der Aktionäre eingebucht werden, so Vonovia weiter. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge werde voraussichtlich am 7. Juni 2018 erfolgen.

