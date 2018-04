Der Windparkprojektierer baut sich betreits seit 2010 ein eigenes Photovoltaik-Geschäft auf. Jetzt hat er erstmals eine Photovoltaik-Anlage in Brandenburg mit zehn Megawatt Leistung in den Eigenbestand aufgenommen. Weitere Parks sollen folgen - Unternehmenschef Peter Szabo will dabei die ersten Anlagen ohne Förderung ans Netz bringen.Windparks sind das Kerngeschäft von Energiekontor. Doch auch der Projektierer aus Bremerhaven baut parallel an seinem Photovoltaik-Geschäft und hat nun erstmals einen Solarpark in den konzerneigenen Bestand aufgenommen. Ende 2017 begann der Bau der Photovoltaik-Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...