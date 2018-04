Nach monatelangen Gesprächen ist jetzt mit dem US-Modulbauer Sunpower ein Investor für die insolvente US-Tocher der früheren Solarworld AG gefunden worden. Für Sunpower werden die USA damit wieder zum Produktionsstandort. Das Unternehmen will in die Fabrik frisches Kapital investieren und teilweise auf die Produktion der eigenen Technik umstellen.Sunpower übernimmt zu 100 Prozent den US-Ableger der früheren Solarworld AG. Über den Kaufpreis herrscht Stillschweigen, wie Sunpower am Mittwoch mitteilte. Der US-Modulbauer besitzt seit längerem keine Fertigung mehr auf seinem Heimatmarkt. Künftig will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...