Die Orocobre-Aktie kann sich in dieser Woche mit dem Rückenwind steigender Rohstoffe erholen. Es steht am Mittwochnachmittag ein Plus von über 8 % zu Buche. Damit befindet sich die Aktie zwar immer noch im Korrekturtrend, fand jedoch einen Support durch den 100-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei 2,90 Euro (L&S) je Aktie verläuft. Um den Korrekturtrend gänzlich zu beenden, müsste die Aktie zunächst über den Kursbereich bei 3,60 Euro steigen. Dann wäre die Korrekturtrendlinie überwunden sowie ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...