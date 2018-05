Aktien von Hella haben sich am Mittwoch mit plus 4 Prozent an die MDax-Spitze gesetzt. Die Papiere des Autozulieferers von Lichttechnik und Elektronikprodukten setzten sich damit wieder von der 200-Tage-Linie nach oben ab.

Nach einer Deutschland-Konferenz hatte Analyst Christian Ludwig vom Bankhaus Lampe seine Kaufempfehlung für Hella als einen Profiteur des Fahrzeugelektronik-Trends bestätigt. Diese Sparte werde in den kommenden Jahren ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent jährlich sichern und das Segment Lichtsysteme überholen, so der Experte. Er traut den Aktien 61 Euro zu - gut 14 Prozent mehr als aktuell./ag/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A13SX22

AXC0152 2018-05-02/12:24