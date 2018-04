Medigene ist am Mittwoch wieder schwächer geworden. Der Wert musste gleich 4 % abgeben und befindet sich damit auf dem Weg in Richtung 14 Euro. Diese Grenze wiederum unterscheidet zwischen dem herrschenden Aufwärtstrend und einem möglichen Abwärtstrend. Rücksetzer, wie jetzt geschehen, gehören dazu - allerdings sind die Werte in den vergangenen Monaten einige Male bei 14 Euro aufgefangen worden, sodass die Unterstützung vergleichsweise stark sein dürfte. So jedenfalls lautet die Meinung der Chartanalysten. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...