Nirgendwo sonst ist die Supermarktisierung von Aldi und Lidl so offensichtlich wie in der Obst- und Gemüseabteilung, wie Supermarktblog.com schreibt. Netto (mit Hund) geht jetzt noch einen Schritt weiter und macht in einigen Testfilialen so richtig Platz für das Sortiment - To-Go-Theke und Frischefloß inklusive. Was die Dänen ihren großen Konkurrenten damit voraus...

Den vollständigen Artikel lesen ...