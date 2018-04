Die Eröffnung der ersten 6 Drive-Filiale für Fußgänger (Drive Piéton) in Paris, am 16. April, sowie die Eröffnung von Carrefours Onlinehandelsplattform in Aulnay-sous-Bois, am 10. April, sind Meilensteine bei der Umsetzung des Umgestaltungsplanes Carrefour 2022, der von Alexandre Bompard verkündet wurde. 'Drive Piéton'. Foto © Carrefour...

Den vollständigen Artikel lesen ...