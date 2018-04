Zürich - Der Vermögensverwalter GAM Holding hat im ersten Quartal 2018 weitere Fortschritte gemacht und netto einen deutlichen Zufluss an neuen Kundengeldern verzeichnet, nachdem im Vorjahr noch ein Abfluss resultiert hatte. Auch bei den verwalteten Vermögen legte die Gesellschaft zu. Für den Rest des Jahres zeigt sich das Management vorsichtig zuversichtlich.

Die verwalteten Vermögen (Assets under Management oder AuM) beliefen sich per Ende März 2018 auf 162,3 Milliarden Franken, was einer Steigerung gegenüber Ende 2017 von 2,3 Prozent entspricht. Der Nettozufluss neuer Kundengelder belief sich auf 6,0 Milliarden, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht zu entnehmen ist.

Verbesserte Anlageperformance

Im Bereich Investment Management stiegen die verwalteten Vermögen im ersten Jahresviertel auf 85,7 Milliarden von 84,4 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...