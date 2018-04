Im 420 ha großen Industriepark Brunsbüttel fallen kontinuierlich biologisch abbaubare, jedoch sehr aggressive und schwermetallhaltige Chemieabwässer an. Bevor die werkseigene Kläranlage diese gemäß Wasserhaushaltsgesetz aufbereiten kann, wird das unbehandelte, bis zu 40 °C warme Abwasser zunächst in zwei Puffertanks mit einem Fassungsvermögen von je 1.500 m³ zwischengespeichert. Dort verhindern die Rührwerke durch eine kontinuierliche Durchmischung, dass sich im Tank Ablagerungen bilden. Sie sorgen gleichzeitig dafür, dass das Abwasser in einem gleichmäßigen Mischungsverhältnis in die Kläranlage gelangt.

Chemieabwässer sind äußerst aggressiv

Der Schwerpunkt der Produktion in Brunsbüttel liegt auf der Chemikalie Diphenylmethandiisocyanat (MDI). Diese ist ein Vorprodukt für harten Schaumstoff, der in der Dämmung von Gebäuden oder Kühlgeräten zum Einsatz kommt. Bei der MDI-Herstellung entstehen Abwässer, deren pH-Wert zwischen 1 und 12 schwankt - je nachdem, wieviel Natriumhydroxid, Chlorwasserstoff oder Ammonium enthalten ist. Das Medium ist einphasig und nicht brennbar, enthält jedoch Anteile von Anilin, Nitrobenzol oder o-Dichlorbenzol im Rahmen der jeweiligen Wasserlöslichkeit. Hinzu kommen gelöste Schwermetalle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...