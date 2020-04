Hamburg (ots) - Die Corona-Krise stellt jeden Einzelnen vor besondere und neue Herausforderungen. Die Einschränkungen krempeln nicht nur den Alltag sondern auch das Berufsleben um. Und trotz der derzeitigen Situation, bleiben die Aufgaben für Kommunikationsverantwortliche gleich. Jedoch wird die Geschwindigkeit höher und die Kanäle und Formate werden immer vielfältiger. Deshalb hat die MW Media Workshop GmbH reagiert und für seine Kunden ein neues Angebot an Online-Kursen entwickelt, um diese gerade jetzt auch ortsunabhängig mit Know-how für ihren Berufsalltag versorgen zu können. Die Präsenzseminare sind bis Anfang Mai ausgesetzt, wobei die für März und April geplanten Veranstaltungen nun im Sommer und Herbst stattfinden."Mit denOnline-Seminaren bieten wir unseren Kunden ein zeitgemäßes Fortbildungsformat, damit sie sich von jedem Arbeitsplatz aus neues Wissen schnell und kompakt aneignen können." so Nicole von Aspern, eine der Geschäftsführerinnen der MW Media Workshop GmbH. "Dabei geht es jedoch nicht um reine Lernvideos, sondern um Online-Veranstaltungen, die einen regen Austausch zwischen den Teilnehmenden untereinander und mit dem Trainer ermöglichen - live, persönlich und interaktiv. Charakteristisch für die Media Workshops haben wir uns auch bei unseren Online-Seminaren für kleine Teilnehmergruppen entschieden, um Raum für individuelle Fragen, persönliches Feedback und einen ausgewogenen Mix aus Theorie und Praxis zu lassen." so von Aspern weiter. Eine Auswahl der Webinare finden Interessierte hier. Weitere spannende Themen sollen folgen.Online-Kompaktkurs: Pressemitteilungen schreiben (https://www.media-workshop.de/seminar/pressemitteilungen-schreiben-webinar/)Online-Kompaktkurs: Die Basics der Pressearbeit (https://www.media-workshop.de/seminar/basics-der-pressearbeit-webinar/)Online-Kompaktkurs: Influencer Marketing (https://www.media-workshop.de/seminar/influencer-marketing-webinar/)Online-Kompaktkurs: Social Media für die B2B-Kommunikation (https://www.media-workshop.de/seminar/social-media-b2b-webinar/)Online-Kompaktkurs: Daten und Statistiken visualisieren (https://www.media-workshop.de/seminar/daten-visualisieren-webinar/)Online-Kompaktkurs: Moderne Bewegtbildtrends (https://www.media-workshop.de/seminar/moderne-bewegtbildtrends-webinar/)Online-Kompaktkurs: Videobearbeitung via App (https://www.media-workshop.de/seminar/videobearbeitung-via-app-webinar/)Online-Kompaktkurs: Filmen mit dem Smartphone (https://www.media-workshop.de/seminar/filmen-mit-dem-smartphone-webinar/)Online-Seminar: Snack Content für Social Media (https://www.media-workshop.de/seminar/snack-content-fuer-social-media-webinar/)Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".1. Übersicht der verlegten Seminarthemen (https://bit.ly/2UVS7xV)2. das komplette Seminarprogramm (https://www.media-workshop.de)3. de Anmeldung zum Seminar-Newsletter (https://www.media-workshop.de/newsletter)Pressekontakt:MW Media Workshop GmbHSeminare // Trainings // CoachingsBerit SiewertTelefon: +49 40 2263 9660Mail: presse@media-workshop.deOriginal-Content von: MEDIA WORKSHOP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104299/4562701