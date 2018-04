Gregory Sklikas wurde zum CEO Europe ernannt und ist damit Nachfolger von Dermot Murphy. Dieser habe sich entschieden von seiner Position per Ende August zurückzutreten, teilte Aryzta am Donnerstag mit. Sklikas werde Ende Mai 2018 zum Unternehmen stossen und sich mit Unterstützung von Murphy bis Ende August in seine Funktion ...

