Düsseldorf (ots) - Anton Werhahn, bisheriger Vorstandssprecher der Werhahn KG, wechselt in den Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe. Er übernimmt den Vorsitz des Gremiums. Anton Werhahn folgt damit als Vorsitzender des Verwaltungsrates auf Peter Bettermann, der nach Erreichen der satzungsgemäßen Altersgrenze aus dem Gremium ausgeschieden ist. Nachfolger von Anton Werhahn als Sprecher des Vorstandes der Werhahn KG wird Paolo Dell' Antonio. Der gebürtige Südtiroler gehört dem Vorstand der Werhahn KG seit Juni 2017 an. Er war zuvor 17 Jahre im Vorstand der Mast-Jägermeister SE in Wolfenbüttel tätig, davon neun Jahre als Vorstandssprecher. Neben Peter Bettermann zieht sich auch Klaus Trützschler aus dem Werhahn-Verwaltungsrat zurück. Bereits zum Jahreswechsel 2018 wurde der Finanzexperte Fritz Oidtmann zum neuen Verwaltungsratsmitglied berufen.



