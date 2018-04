Nächste Runde im Abgasskandal: Österreich bietet rund 360.000 Autobesitzern an, sich an Sammelklagen gegen Volkswagen zu beteiligen.

Nach dem Dieselskandal bei VW können sich in Österreich rund 360.000 betroffene Autobesitzer an Sammelklagen beteiligen. Das Sozialministerium und die Arbeiterkammer in Wien haben den Verein für Konsumenteninformation (VKI) am Donnerstag mit der Umsetzung beauftragt.

Ein Gutachten des VKI zeige, dass es durch die Abgasmanipulationen des deutschen Unternehmens Wertminderungen von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...