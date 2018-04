Dublin / Osaka - Der japanische Pharmakonzern Takeda will seinen irischen Rivalen Shire übernehmen - und trifft bei den Iren auf Widerstand. Die Japaner wollen für jede Shire-Aktie insgesamt 46,50 britische Pfund bieten, wie beide Seiten am Donnerstag in Dublin und Osaka mitteilten. Gemessen an allen derzeit ausgegebenen Aktien wäre das irische Unternehmen den Japanern damit insgesamt rund 42,4 Milliarden britische Pfund (48,8 Mrd Euro) wert.

Die Iren wiesen die Offerte zurück. Beide Seiten betonten jedoch, dass sie weiterhin miteinander sprechen. Shire hofft dabei auf ein höheres Gebot. Die Japaner betonten dagegen, sie wollten bei den Bedingungen für eine Übernahme Disziplin wahren.

Bezahlen will Takeda die Shire-Anteile laut dem abgelehnten Gebot zum kleineren Teil in bar und den Grossteil in neuen eigenen Aktien. Den Iren zufolge würden die Shire-Aktionäre auf Grundlage des Gebots 51 Prozent an dem zusammengeschlossenen ...

