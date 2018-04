Den Zwischenbericht von Daimler zum ersten Quartal gibt es zwar erst kommende Woche (planmäßig am 27. April) - doch Angaben zu den Absatzzahlen gab es bereits. Und diese konnten sich mehr als sehen lassen. Deshalb könnten dann auch die Quartalszahlen positiv aussehen. Doch der Reihe nach. Grund für positive Erwartungen in Bezug auf die Quartalszahlen könnte sein, dass der März 2018 laut 2018 in Bezug auf den Absatz von Mercedes-Benz der beste Monat überhaupt in der Firmengeschichte gewesen sei, ... (Peter Niedermeyer)

