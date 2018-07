Hier geht's zum Video

Es herrscht weiter Unsicherheit an den Märkten. Immerhin schaffte der DAX auf Wochensicht ein kleines Plus. Im Fokus steht wieder einmal US-Präsident Donald Trump und damit verbunden der Handelskonflikt. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um VW, Daimler, BMW und ThyssenKrupp. Außerdem geht es die Währungen. Der Yen zog zuletzt gegenüber dem US-Dollar deutlich an. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.