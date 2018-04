Es ist etwas ruhiger geworden um die Aktie der Baumot Group. Waren zuvor Kurssprünge von z.B. 7,7% an einem Tag nichts Außergewöhnliches, so blieb die Notierung der Aktie diese Woche bisher in einer relativ überschaubaren Bandbreite von ca. 2,80 Euro bis ca. 3 Euro. Es fehlten zuletzt auch Impulse - vom Unternehmen selbst gab es keine Neuigkeiten. Und dass die Notierung immer weiter von der Aussicht auf "Fördermittel im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für die Nachrüstung von Diesel-Bussen" ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...