Die Baumot-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und ist am 09. Juli auf ein neues 12-Monats-Tief gefallen. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf ganze 26%. Die enormen Kursschwankungen der vergangenen Monate waren primär auf die wechselnde Nachrichtenlage in Sachen Diesel-Umrüstung zurückzuführen: Als Hersteller von...

Den vollständigen Artikel lesen ...