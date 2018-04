Tagesausblick für 20.4.: DAX-Rally verliert Schwung. GE und Schaeffler im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Nach der starken Entwicklung in der ersten Monatshälfte verliert die Aktienrally trotz teilweise starker Unternehmensergebnisse spürbar an Momentum. Derweil rast der Ölpreis auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch. Der Ölpreis dürfte auch maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass die Inflationsangst wieder steigt. Sowohl die Renditen der amerikanischen als auch zahlreicher europäischer Staatspapier sind heute kräftig angestiegen. Das dämpft die Kauflaune der Aktionäre.

Morgen stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an. Die Blicke könnten sich unter anderem auf General Electric und Schaeffler richten.

Unternehmen im Fokus

Amazon meldete inzwischen mehr als 100 Millionen Prime-Kunden. Fraport profitierte von einem positiven Analystenkommentar. GEA Group kann den am 12. April gerissenen Gap schließen. Kommt nun die Wende?Merck verkauft das Consumer Health Business an Procter & Gamble was die Aktie zunächst auf knapp EUR 83 trieb. Nestlé meldete gute Zahlen für das erste Quartal und peilt für 2020 eine bereinigte Marge von 17,5 bis 18,5 Prozent an. 2017 lag sie bei 16,4 Prozent. Mit Unterstützung des Ölpreises können sowohl europäische Öltitel wie Total und Royal Dutch als auch amerikanische Ölriesen wie Chevron und Exxon ihren jeweiligen Aufwärtstrend fortsetzen. Taiwan Semicondutor hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten revidiert und damit zahlreiche Halbleiteraktien unter Druck gesetzt. Aixtron verloren heute über vier Prozent, Infineon mehr als zwei Prozent und Siltronic rund fünf Prozent.

Morgen werden unter anderem Ericsson, General Electric, Procter & Gamble, Schlumbergerund Telia Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Schaeffler lädt zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa- Verbrauchervertrauen Euro-Zone, April vorläufig

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.150/12.280/12.460 Punkte

Der DAX hängt an der Widerstandsmarke von 12.590 Punkten. Solange es nicht gelingt diese Marke zu überwinden, ist mit einem Rücksetzer bis 12.400/12.460 Punkte zu rechnen. Oberhalb von 12.590 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.02.2018 - 19.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.04.2012 - 19.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX0QH3 4,67 11.200 12.800 17.05.2018 DAX HX0EB7 8,56 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX07YL 9,07 11.600 13.300 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.04.2017; 17:35 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

