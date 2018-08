Nach dem Rekordtief der Schaeffler-Aktien am Donnerstag haben sich die Papiere am Montag stabilisiert. Sie legten um 1,63 Prozent auf 11,21 Euro zu. Die Übernahme eines schwäbischen Spezialisten für autonomes Fahren wertete ein Börsianer als "weiteren Schritt in die richtige Richtung". Er zeige jedoch auch, dass der Übergang zu einem Technologie-Unternehmen zeitaufwändig sei und kostspielig sein dürfte.

Am Donnerstag waren die Papiere in einem sehr schwachen Börsenumfeld auf den Tiefstkurs von 10,58 Euro gefallen. Mit dem Umbau sei die Prognostizierbarkeit der Ergebnisse schwieriger geworden, fügte der Marktteilnehmer hinzu. Aus diesem Grund hielten sich viele Investoren noch immer zurück, auch wenn die Bewertung nach den jüngsten Verlusten mittlerweile niedrig erscheine./bek/she

