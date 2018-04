Die Leoni AG ist ein führender deutscher Hersteller für Drähte, Kabel und Bordnetz-Systeme. Das Unternehmen aus Nürnberg ist im deutschen MDax gelistet. Aktuelle Nachrichten über die guten Zahlen beflügeln aktuell die Aktie des Unternehmens. Der Umsatz in 2017 lag bei 4,92 Milliarden Euro und konnte damit um 11,1 Prozent gesteigert werden. Auch das EBIT verzeichnete ein sattes Plus von 185 Prozent und lag in 2017 bei 225,3 Millionen Euro. Auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...