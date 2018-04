Der USD/JPY umkreist am Donnerstag die Marke von 107,40 und notierte zuletzt 0,17 Prozent im Plus. Unerwartet hat der US-Dollar heute dank steigender US-Renditen ein Comeback gefeiert. Der Dollar profitierte von guten Immobilienmarktdaten in dieser Woche. Zudem äußerten sich einige Vertreter der US-amerikanischen Notenbank Fed positiv zur künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...