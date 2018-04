In der Nacht zu Donnerstag hat es einen versuchten Brandanschlag auf die Konzernzentrale des Öl-und Gaskonzerns gegeben.

Eine bislang unbekannte Person hat in der vergangenen Nacht versucht, in der Unternehmenszentrale des Öl- und Gaskonzerns Wintershall in Kassel einen Brand zu legen.Das bestätigte die Polizei am Donnerstag. ...

