GS1 Germany verleiht den Lean and Green Star auf dem Handelslogistik Kongress Log 2018 an Unternehmen, die ihren CO2-Austoß innerhalb von fünf Jahren um 20 Prozent gesenkt haben. Deutschland stieß laut Bundesumweltministerium 2017 insgesamt etwas weniger des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 aus als in 2016. Im Verkehrssektor sowie in der Industrie stieg der...

Den vollständigen Artikel lesen ...