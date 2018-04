Noch ist es nicht soweit, aber Bernd Eckhoff rechnet bereits zum Start in die letzte Aprilwoche mit den ersten Kirschblüten im Alten Land. "Die ganz frühen Sorten blühen in den nächsten Tagen, aber es kommt sehr auf den Standort und das Kleinklima an", sagt der Obstexperte vom Kreisbauernverband Stade gegenüber dem Landvolk-Pressedienst. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...